Захист України є пріоритетним завданням МЗС Канади, – Трюдо

Міністерство закордонних справ Канади співпрацюватиме з оборонним відомством країни для забезпечення національних інтересів Канади. Серед них – зобов’язання допомагати Україні.

Про це йдеться в мандаті, переданому прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо новому міністру закордонних справ Франсуа-Філіпу Шампаню, повідомили на сайті прем'єр-міністра.

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Я буду чекати, що ви співпрацюватимете з міністром національної оборони для забезпечення того, щоб будь-яке розгортання збройних сил Канади відповідало національним інтересам. А також нашим багатостороннім зобов'язанням на Близькому Сході, в Латвії та Україні,

– йдеться в мандаті.

Франсуа-Філіп Шампань замінив на посаді глави МЗС Христю Фріланд – політикиню з українським походженням. Вона ж стала заступницею прем’єр-міністр Канади Джастіна Трюдо.

Раніше Джастін Трюдо виступив із потужною заявою, закликавши всіх канадців вшанувати жертв Голодомору в Україні. Він заявив, що Голодомор був геноцидом, покликаним зламати волю українців.