Нормандський саміт: Канада висловила Україні підтримку

Канада підтримала Україну та її територіальну цілісність. Місцеве міністерство закордонних справ повідомило про свою позицію в день нормандської зустрічі в Парижі.

Про підтримку Канади у твіттері засвідчив міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань.

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Лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрічаються в Парижі у нормандському форматі, і Канада підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України,

– йдеться в повідомленні.

За словами Шампаня, Канада завжди буде поруч з народом України у прагненні до миру, стабільності та процвітання.

As leaders of , , and meet in Paris for the #NormandySummit, Canada reaffirms its unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We will always stand with the people of Ukraine in their quest for peace, stability and prosperity. — François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) 9 грудня 2019 р.

У Парижі триває нормандська зустріч. Лідери України, Росії, Франції та Німеччини вже прибули до Єлисейського палацу. Головне питання на порядку денному – обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі.