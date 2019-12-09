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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Нормандський саміт: Канада висловила Україні підтримку

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      Канада висловила Україні свою підтримку / censor.net.

      Канада підтримала Україну та її територіальну цілісність. Місцеве міністерство закордонних справ повідомило про свою позицію в день нормандської зустрічі в Парижі.

      Про підтримку Канади у твіттері засвідчив міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань.

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      Лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрічаються в Парижі у нормандському форматі, і Канада підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України,
      – йдеться в повідомленні.

      За словами Шампаня, Канада завжди буде поруч з народом України у прагненні до миру, стабільності та процвітання.

      У Парижі триває нормандська зустріч. Лідери України, Росії, Франції та Німеччини вже прибули до Єлисейського палацу. Головне питання на порядку денному – обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі. 

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Канада
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