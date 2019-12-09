Нормандський саміт: Канада висловила Україні підтримку
Канада підтримала Україну та її територіальну цілісність. Місцеве міністерство закордонних справ повідомило про свою позицію в день нормандської зустрічі в Парижі.
Про підтримку Канади у твіттері засвідчив міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань.
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Лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрічаються в Парижі у нормандському форматі, і Канада підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України,
– йдеться в повідомленні.
За словами Шампаня, Канада завжди буде поруч з народом України у прагненні до миру, стабільності та процвітання.
У Парижі триває нормандська зустріч. Лідери України, Росії, Франції та Німеччини вже прибули до Єлисейського палацу. Головне питання на порядку денному – обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі.