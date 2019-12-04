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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Канада має намір продовжити санкції проти Портнова

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      Канада просить Україну надати підстави для продовження санкцій проти Портнова

      Департамент закордонних справ Канади звернувся до МЗС України з проханням надати інформацію, що може бути підставою для продовження санкцій проти Андрія Портнова. Україна має надати таку інформацію до 6 грудня включно.

      Про отримання інформаційного листа Міністерство закордонних справ повідомило у відповідь на запит "Радіо Свобода".

      Цікаво: Санкції проти Портнова: Генпрокуратура веде переговори з Канадою

      У МЗС повідомили, що отримали ноту Міністерства закордонних справ Канади від 27 листопада 2019 року. У ній Канада просить надати оновлену інформацію щодо необхідності перебування Андрія Портнова у санкційному списку Канади.

      Після цього МЗС надіслало відповідний запит до Генеральної прокуратури України. Втім станом на 4 грудня відповідь від Генпрокуратури так і не надходила.

      Що відомо про санкції проти Андрія Портнова:

      • 5 березня 2014 Рада ЄС ухвалила блокування коштів загалом 17 осіб з-поміж колишніх урядовців та наближених до експрезидента Януковича, які підозрюються в незаконному використанні бюджетних коштів. Ексзаступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов також ввійшов в цей список.
      • У квітні 2016 року Євросоюз виконав рішення суду, згідно з яким введення санкцій проти Андрія Портнова було визнано протиправними.
      • Своєю чергою, Канада у грудні 2018 році відмовилася знімати з нього санкції та виплачувати компенсації.
      • Нещодавно ГПУ засекретила інформацію про санкції проти Портнова. Тоді ж стало відомо, що санкції, введені урядом Канади після Революції гідності, можуть бути зняті найближчим часом, якщо українська сторона не повідомить про наявність підстав для їх продовження.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Портнов Канада МЗС України ГПУ
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