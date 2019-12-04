Канада має намір продовжити санкції проти Портнова

Департамент закордонних справ Канади звернувся до МЗС України з проханням надати інформацію, що може бути підставою для продовження санкцій проти Андрія Портнова. Україна має надати таку інформацію до 6 грудня включно.

Про отримання інформаційного листа Міністерство закордонних справ повідомило у відповідь на запит "Радіо Свобода".

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У МЗС повідомили, що отримали ноту Міністерства закордонних справ Канади від 27 листопада 2019 року. У ній Канада просить надати оновлену інформацію щодо необхідності перебування Андрія Портнова у санкційному списку Канади.

Після цього МЗС надіслало відповідний запит до Генеральної прокуратури України. Втім станом на 4 грудня відповідь від Генпрокуратури так і не надходила.

Що відомо про санкції проти Андрія Портнова: