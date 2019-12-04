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      Канада намерена продлить санкции против Портнова

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      Канада просит Украину предоставить основания для продолжения санкций против Портнова

      Департамент иностранных дел Канады обратился в МИД Украины с просьбой предоставить информацию, которая может быть основанием для продолжения санкций против Андрея Портнова. Украина должна предоставить такую информацию до 6 декабря включительно.

      О получении информационного письма Министерство иностранных дел сообщило в ответ на запрос "Радио Свобода".

      Интересно: Санкции против Портнова: Генпрокуратура ведет переговоры с Канадой

      В МИД сообщили, что получили ноту Министерства иностранных дел Канады от 27 ноября 2019 года. В ней Канада просит предоставить обновленную информацию о необходимости пребывания Андрея Портнова в санкционном списке Канады.

      После этого МИД направило соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру Украины. Впрочем, по состоянию на 4 декабря ответ от Генпрокуратуры так и не поступил.

      Что известно о санкциях против Андрея Портнова:

      • 5 марта 2014 года Совет ЕС принял решение о блокировании средств в общей сложности 17 человек из числа бывших чиновников и приближенных к экс-президенту Януковичу, которые подозреваются в незаконном использовании бюджетных средств. Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов также вошел в этот список.
      • В апреле 2016 года Евросоюз выполнил решение суда, согласно которому введение санкций против Андрея Портнова были признаны противоправными.
      • В свою очередь, Канада в декабре 2018 году отказалась снимать с него санкции и выплачивать компенсации.
      • Недавно ГПУ засекретила информацию о санкциях против Портнова. Тогда же стало известно, что санкции, введенные правительством Канады после Революции Достоинства, могут быть сняты в ближайшее время, если украинская сторона не сообщит о наличии оснований для их продолжения.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины ГПУ Канада Андрей Портнов
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