Канада намерена продлить санкции против Портнова

Департамент иностранных дел Канады обратился в МИД Украины с просьбой предоставить информацию, которая может быть основанием для продолжения санкций против Андрея Портнова. Украина должна предоставить такую информацию до 6 декабря включительно.

О получении информационного письма Министерство иностранных дел сообщило в ответ на запрос "Радио Свобода".

Интересно: Санкции против Портнова: Генпрокуратура ведет переговоры с Канадой

В МИД сообщили, что получили ноту Министерства иностранных дел Канады от 27 ноября 2019 года. В ней Канада просит предоставить обновленную информацию о необходимости пребывания Андрея Портнова в санкционном списке Канады.

После этого МИД направило соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру Украины. Впрочем, по состоянию на 4 декабря ответ от Генпрокуратуры так и не поступил.

Что известно о санкциях против Андрея Портнова: