Нормандский саммит: Канада выразила Украине поддержку

Канада поддержала Украину и ее территориальную целостность. Местное министерство иностранных дел сообщило свою позицию в день нормандской встречи в Париже.

О поддержке Канады в твиттере показал министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

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Лидеры Украины, России, Франции и Германии встречаются в Париже в нормандском формате, и Канада подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины,

– говорится в сообщении.

По словам Шампаня, Канада всегда будет рядом с народом Украины в стремлении к миру, стабильности и процветания.

As leaders of , , and meet in Paris for the #NormandySummit, Canada reaffirms its unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We will always stand with the people of Ukraine in their quest for peace, stability and prosperity. — François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) 9 грудня 2019 р.

В Париже продолжается нормандская встреча. Лидеры Украины, России, Франции и Германии уже прибыли в Елисейский дворец. Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.