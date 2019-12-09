Нормандский саммит: Канада выразила Украине поддержку
Канада поддержала Украину и ее территориальную целостность. Местное министерство иностранных дел сообщило свою позицию в день нормандской встречи в Париже.
О поддержке Канады в твиттере показал министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.
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Лидеры Украины, России, Франции и Германии встречаются в Париже в нормандском формате, и Канада подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины,
– говорится в сообщении.
По словам Шампаня, Канада всегда будет рядом с народом Украины в стремлении к миру, стабильности и процветания.
В Париже продолжается нормандская встреча. Лидеры Украины, России, Франции и Германии уже прибыли в Елисейский дворец. Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.