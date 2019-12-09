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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Нормандский саммит: Канада выразила Украине поддержку

      57 Читати новину українською
      Канада выразила Украине свою поддержку / censor.net.

      Канада поддержала Украину и ее территориальную целостность. Местное министерство иностранных дел сообщило свою позицию в день нормандской встречи в Париже.

      О поддержке Канады в твиттере показал министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

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      Лидеры Украины, России, Франции и Германии встречаются в Париже в нормандском формате, и Канада подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины,
      – говорится в сообщении.

      По словам Шампаня, Канада всегда будет рядом с народом Украины в стремлении к миру, стабильности и процветания.

      В Париже продолжается нормандская встреча. Лидеры Украины, России, Франции и Германии уже прибыли в Елисейский дворец. Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

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      13800
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Канада
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