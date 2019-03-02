Канада приняла решение экстрадировать финансового директора Huawei
Канада объявила о начале процесса экстрадиции финансового директора китайского технологического гиганта Huawei Мэн Вэньчжоу.
В Министерстве юстиции Канады уверяют, что имеются достаточные доказательства для вынесения решения об экстрадиции.
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Сегодня чиновники Министерства юстиции Канады выдали разрешение на судебное разбирательство, официально начав процесс экстрадиции по делу Мэн Ваньчжоу,
– говорится в заявлении ведомства.
США добивались экстрадиции Ваньчжоу для предъявления ей обвинений по делу о нарушении американских торговых санкций против Ирана как минимум с 2018 года.
Как отреагировали на решение Канады в Китае? В КНР выразили "крайнее недовольство" решением Канады экстрадировать Ваньчжоу. В заявлении опубликованном на сайте посольства КНР в Канаде говорится, что Китай решительно выступает против такого решения.
Китайская сторона требует от Канады отказать Соединенным Штатам в просьбе об экстрадиции Ваньчжоу соответствии с принципом независимости судебной системы и в соответствии с принятыми правовых норм.
Китайская компания уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилился, поскольку он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.
При этом в Huawei отрицали, что компания, или какая-то из ее филиалов, сделали любое из заявленных нарушений законодательства США.
Что происходит с компанией Huawei?
- 6 декабря 2018 года в Канаде задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Задержание произошло в рамках экстрадиции по запросу США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
- В Китае остро отреагировали на арест гендиректора компании пригрозив жителям города Шеньжень (где расположена штаб-квартира компании Huawei) конфисковывать устройства Apple и увольнять тех, кто откажется их отдавать.
- 18 января правительство Нидерландов заявило, что в 2019 году будет принято решение по ограничению китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в участии в построении сети 5G в Нидерландах.
- 19 января компания Bloomberg заявила, что администрация Дональда Трампа подготовила указ, который значительно усложнит работу китайских государственных телекоммуникационных компаний в США.
- Глава Нацуправления по кибербезопасности Чехии Душан Навратил заявил, что, по данным его ведомства, изделия Huawei и ZTE несут угрозу безопасности Республики. В связи с этим заявлением правительство Чехии поручило соответствующим службам провести анализ рисков, связанных с использованием компьютерных программ и оборудования фирм Huawei и ZTE.
- Президент Чехии Милош Земан назвал ситуацию вокруг Huawei "торговой войной", а также сообщил, что намерен в апреле встретиться с главой компании в Пекине