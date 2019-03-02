03:31
2 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зачем Путин выкупил сигареты. Пьяное путешествие России
      Вєсті Кремля
      23:03, 1 марта
      Вести.UA: Геращенко стал детективом. Как Медведчук привлекает внимание
      Вєсті.UA
      22:55, 1 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Канада приняла решение экстрадировать финансового директора Huawei

      23 Читати новину українською
      Война США против Huawei продолжается
      Война США против Huawei продолжается / Фото из открытых источников

      Канада объявила о начале процесса экстрадиции финансового директора китайского технологического гиганта Huawei Мэн Вэньчжоу.

      В Министерстве юстиции Канады уверяют, что имеются достаточные доказательства для вынесения решения об экстрадиции.

      Читайте также: Сложный смартфон Huawei Mate X мог иметь другой дизайн: детали

      Сегодня чиновники Министерства юстиции Канады выдали разрешение на судебное разбирательство, официально начав процесс экстрадиции по делу Мэн Ваньчжоу,
      – говорится в заявлении ведомства.

      США добивались экстрадиции Ваньчжоу для предъявления ей обвинений по делу о нарушении американских торговых санкций против Ирана как минимум с 2018 года.

      Как отреагировали на решение Канады в Китае? В КНР выразили "крайнее недовольство" решением Канады экстрадировать Ваньчжоу. В заявлении опубликованном на сайте посольства КНР в Канаде говорится, что Китай решительно выступает против такого решения.

      Китайская сторона требует от Канады отказать Соединенным Штатам в просьбе об экстрадиции Ваньчжоу соответствии с принципом независимости судебной системы и в соответствии с принятыми правовых норм.

      Китайская компания уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилился, поскольку он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.

      При этом в Huawei отрицали, что компания, или какая-то из ее филиалов, сделали любое из заявленных нарушений законодательства США.

      Что происходит с компанией Huawei?

      blog_ava
      Главные новости 1 марта: объединение Садового и Гриценко и решение суда в Гааге об Украине
      1 марта
      292
      Теги: Новости США Китай Канада Huawei Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома
      сегодня , 01:00 Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома
      Іван Яковина 136
      Главные новости 1 марта: объединение Садового и Гриценко и решение суда в Гааге об Украине
      1 марта , 22:27 Главные новости 1 марта: объединение Садового и Гриценко и решение суда в Гааге об Украине
      292
      Письмо из Луганска: вернувшихся не всегда встречают с радостью
      1 марта , 22:00 Письмо из Луганска: вернувшихся не всегда встречают с радостью
      Ольга Черненко 597
      Расист, аферист и мошенник: на что повлияют показания Коэна против Трампа
      1 марта , 19:59 Расист, аферист и мошенник: на что повлияют показания Коэна против Трампа
      Світлана Попова 354
      Почему дешевеют доллар и евро и что будет дальше: объяснение экономистов
      1 марта , 18:04 Почему дешевеют доллар и евро и что будет дальше: объяснение экономистов
      Яніна Ткачук 4950
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Военный госпиталь в Запорожье восстановили волонтеры
       6 ноября 2014 , 13:43
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Главные новости футбола 16 сентября: Ярмоленко и Роналду забили премьерные голы, Динамо снова потеряло очки
       17 сентября 2018 , 07:00
      В Киеве уже работают парковочные инспекторы
       1 февраля , 14:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук