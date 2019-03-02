Канада приняла решение экстрадировать финансового директора Huawei

Канада объявила о начале процесса экстрадиции финансового директора китайского технологического гиганта Huawei Мэн Вэньчжоу.

В Министерстве юстиции Канады уверяют, что имеются достаточные доказательства для вынесения решения об экстрадиции.

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Сегодня чиновники Министерства юстиции Канады выдали разрешение на судебное разбирательство, официально начав процесс экстрадиции по делу Мэн Ваньчжоу,

– говорится в заявлении ведомства.

США добивались экстрадиции Ваньчжоу для предъявления ей обвинений по делу о нарушении американских торговых санкций против Ирана как минимум с 2018 года.

Как отреагировали на решение Канады в Китае? В КНР выразили "крайнее недовольство" решением Канады экстрадировать Ваньчжоу. В заявлении опубликованном на сайте посольства КНР в Канаде говорится, что Китай решительно выступает против такого решения.

Китайская сторона требует от Канады отказать Соединенным Штатам в просьбе об экстрадиции Ваньчжоу соответствии с принципом независимости судебной системы и в соответствии с принятыми правовых норм.

Китайская компания уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилился, поскольку он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.

При этом в Huawei отрицали, что компания, или какая-то из ее филиалов, сделали любое из заявленных нарушений законодательства США.

Что происходит с компанией Huawei?