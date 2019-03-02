Канада прийняла рішення екстрадувати фінансового директора Huawei
Канада оголосила про початок процесу екстрадиції фінансового директора китайського технологічного гіганта Huawei Мен Веньчжоу.
У Міністерстві юстиції Канади запевняють, що є достатні докази для винесення рішення про екстрадицію.
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Сьогодні чиновники Міністерства юстиції Канади видали дозвіл на судовий розгляд, офіційно почавши процес екстрадиції у справі Мен Ваньчжоу,
– йдеться в заяві відомства.
США домагалися екстрадиції Ваньчжоу для пред'явлення їй звинувачень у справі про порушення американських торгових санкцій проти Ірану як мінімум з 2018 року.
Як відреагували на рішення Канади у Китаї? У КНР висловили "крайнє невдоволення" рішенням Канади екстрадувати Ваньчжоу. У заяві опублікованій на сайті посольства КНР у Канаді йдеться про те, що Китай рішуче виступає проти такого рішення.
Китайська сторона вимагає від Канади відмовити Сполученим Штатам у проханні про екстрадицію Ваньчжоу відповідно до принципу незалежності судової системи і відповідно до прийнятих правових норм.
Китайська компанія вже давно викликає побоювання у влади США. Вони вважають, що Китай може використовувати її обладнання для кібершпіонажу, тому забороняють використовувати його для основних мереж. З приходом Трампа до влади тиск на компанію посилився, оскільки він хоче покласти край крадіжці Китаєм інтелектуальної власності американських компаній.
При цьому у Huawei заперечили, що компанія, або якась з її філій, зробили будь-яке з заявлених порушень законодавства США.
Що відбувається з компанією Huawei?
- 6 грудня 2018 року у Канаді затримали фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ванчжоу. Затримання відбулося в рамках екстрадиції за запитом США у підозрі в порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.
- У Китаї гостро відреагували на арешт гендиректора компанії пригрозивши жителям міста Шеньжень (де розташована штаб-квартира компанії Huawei) конфісковувати пристрої Apple і звільняти тих, хто відмовиться їх віддавати.
- 18 січня уряд Нідерландів заявив, що у 2019 році буде прийнято рішення щодо обмеження китайського телекомунікаційного гіганта Huawei в участі у побудові мережі 5G у Нідерландах.
- 19 січня компанія Bloomberg заявила, що адміністрація Дональда Трампа підготувала указ, який значно ускладнить роботу китайських державних телекомунікаційних компаній в США.
- Глава нацуправління з кібербезпеки Чехії Душан Навратіл заявив, що, за даними його відомства, вироби Huawei та ZTE несуть загрозу безпеці республіки. У зв'язку з цією заявою уряд Чехії доручив відповідним службам провести аналіз ризиків, пов'язаних з використанням комп'ютерних програм та обладнання фірм Huawei та ZTE.
- Президент Чехії Мілош Земан назвав ситуацію навколо Huawei "торговельною війною", а також повідомив, що має намір у квітні зустрітися з главою компанії у Пекіні.