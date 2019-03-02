Канада прийняла рішення екстрадувати фінансового директора Huawei

Канада оголосила про початок процесу екстрадиції фінансового директора китайського технологічного гіганта Huawei Мен Веньчжоу.

У Міністерстві юстиції Канади запевняють, що є достатні докази для винесення рішення про екстрадицію.

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Сьогодні чиновники Міністерства юстиції Канади видали дозвіл на судовий розгляд, офіційно почавши процес екстрадиції у справі Мен Ваньчжоу,

– йдеться в заяві відомства.

США домагалися екстрадиції Ваньчжоу для пред'явлення їй звинувачень у справі про порушення американських торгових санкцій проти Ірану як мінімум з 2018 року.

Як відреагували на рішення Канади у Китаї? У КНР висловили "крайнє невдоволення" рішенням Канади екстрадувати Ваньчжоу. У заяві опублікованій на сайті посольства КНР у Канаді йдеться про те, що Китай рішуче виступає проти такого рішення.

Китайська сторона вимагає від Канади відмовити Сполученим Штатам у проханні про екстрадицію Ваньчжоу відповідно до принципу незалежності судової системи і відповідно до прийнятих правових норм.

Китайська компанія вже давно викликає побоювання у влади США. Вони вважають, що Китай може використовувати її обладнання для кібершпіонажу, тому забороняють використовувати його для основних мереж. З приходом Трампа до влади тиск на компанію посилився, оскільки він хоче покласти край крадіжці Китаєм інтелектуальної власності американських компаній.

При цьому у Huawei заперечили, що компанія, або якась з її філій, зробили будь-яке з заявлених порушень законодавства США.

Що відбувається з компанією Huawei?