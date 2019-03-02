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      Канада прийняла рішення екстрадувати фінансового директора Huawei

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      Війна США проти Huawei продовжується
      Війна США проти Huawei продовжується / Фото з відкритих джерел

      Канада оголосила про початок процесу екстрадиції фінансового директора китайського технологічного гіганта Huawei Мен Веньчжоу.

      У Міністерстві юстиції Канади запевняють, що є достатні докази для винесення рішення про екстрадицію.

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      Сьогодні чиновники Міністерства юстиції Канади видали дозвіл на судовий розгляд, офіційно почавши процес екстрадиції у справі Мен Ваньчжоу, 
      – йдеться в заяві відомства.

      США домагалися екстрадиції Ваньчжоу для пред'явлення їй звинувачень у справі про порушення американських торгових санкцій проти Ірану як мінімум з 2018 року.

      Як відреагували на рішення Канади у Китаї? У КНР висловили "крайнє невдоволення" рішенням Канади екстрадувати Ваньчжоу. У заяві опублікованій на сайті посольства КНР у Канаді йдеться про те, що Китай рішуче виступає проти такого рішення.

      Китайська сторона вимагає від Канади відмовити Сполученим Штатам у проханні про екстрадицію Ваньчжоу відповідно до принципу незалежності судової системи і відповідно до прийнятих правових норм.

      Китайська компанія вже давно викликає побоювання у влади США. Вони вважають, що Китай може використовувати її обладнання для кібершпіонажу, тому забороняють використовувати його для основних мереж. З приходом Трампа до влади тиск на компанію посилився, оскільки він хоче покласти край крадіжці Китаєм інтелектуальної власності американських компаній.

      При цьому у Huawei заперечили, що компанія, або якась з її філій, зробили будь-яке з заявлених порушень законодавства США.

      Що відбувається з компанією Huawei?

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      Теги: Новини України Новини політики Huawei Канада Китай Новини США
      Джерело: 24 Канал
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