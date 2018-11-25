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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Канада всегда будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, – Фриланд

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      Христя Фриланд
      Христя Фриланд / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Канады Фриланд по случаю 85-й годовщины Голодомора заявила, что Канада всегда будет поддерживать Украину в отражении агрессивных нападений со стороны России.

      Об этом Фриланд написала в своем Twitter.

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      Канада всегда вместе с Украиной будет выступать против попыток ограничить ее право на самоопределение, в том числе Россией, и защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность,
      – сказала Фриланд.

      Она также напомнила, что организаторы Голодомора-геноцида хотели сломить волю украинской нации и отрицали свои действия.

      "Попытка уничтожить украинский дух провалилась. Сегодня и всегда мы помним об этой ужасной главе истории человечества и чтим память жертв", – подчеркнула министр.

      Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

      Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

       

      Теги: Новости Украины Голодомор Христя Фриланд Канада Новости политики
      Источник: 24 Канал
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