Канада всегда будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, – Фриланд

Министр иностранных дел Канады Фриланд по случаю 85-й годовщины Голодомора заявила, что Канада всегда будет поддерживать Украину в отражении агрессивных нападений со стороны России.

Об этом Фриланд написала в своем Twitter.

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Канада всегда вместе с Украиной будет выступать против попыток ограничить ее право на самоопределение, в том числе Россией, и защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность,

– сказала Фриланд.

Она также напомнила, что организаторы Голодомора-геноцида хотели сломить волю украинской нации и отрицали свои действия.

"Попытка уничтожить украинский дух провалилась. Сегодня и всегда мы помним об этой ужасной главе истории человечества и чтим память жертв", – подчеркнула министр.

Today and all days, we remember the horrific tragedy of the #Holodomor in #Ukraine. Canada will always stand with Ukraine + defend the people of Ukraine, its sovereignty and territorial integrity. Vichnaya Pamiat. https://t.co/nV0EY1Ybbp pic.twitter.com/XXXp9AI7Us — Chrystia Freeland (@cafreeland) 24 листопада 2018 р.

Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: