"Настоящий нацист", – вандалы разрисовали памятник
Инцидент произошел в Эдмонтоне, в провинции Альберта. Шухевича вандалам было мало – они разрисовали еще мемориал "Борцам за волю Украины".
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На памятнике написали "Actual Nazi", что в переводе – "настоящий нацист". На гравировании "Борцам за волю Украины" оставили слова "Nazi Monument 14th Waffen SS" – "Нацистский памятник 14-й дивизии СС".
Неизвестно, когда точно вандалы повредили памятники, но фотографии появились в сети 10 августа.
Вандалы разрисовали мемориал "Борцам за свободу Украины" / Фото The progress report
Заметим, памятник Роману Шухевичу установлен на территории комплекса Украинского молодежного единства.
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