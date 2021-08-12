"Справжній нацист", – вандали розмалювали пам'ятник
Інцидент трапився Едмонтоні, що у провінції Альберта. Шухевичу вандалам було мало – вони розмалювали ще меморіал "Борцям за волю України".
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На пам'ятнику написали "Actual Nazi", що в перекладі – "справжній нацист". На гравіюванні "Борцям за волю України" залишили слова "Nazi Monument 14th Waffen SS" – "Нацистський пам'ятник 14-ї дивізії СС".
Невідомо, коли точно вандали пошкодили пам'ятники, але фотографії з'явилися в мережі 10 серпня.
Вандали розмалювали меморіал "Борцям за волю України" / Фото The progress report
Зауважимо, пам'ятник Роману Шухевичу встановлений на території комплексу Української молодіжної єдності.
Останні випадки вандалізму в Україні
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- У парку Залізничників у Кривому Розі підлітки закидали сміттям і розмалювали братську могилу воїнів Другої світової війни. Вони закинули в пальник вічного вогню гральні карти, а на меморіалі залишили непристойні написи.
- У селі Підпечери Івано-Франківської області вандали відрізали з погруддя Тараса Шевченка голову. Це сталося перед днем народження Кобзаря.