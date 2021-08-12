"Справжній нацист", – вандали розмалювали пам'ятник

Інцидент трапився Едмонтоні, що у провінції Альберта. Шухевичу вандалам було мало – вони розмалювали ще меморіал "Борцям за волю України".

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На пам'ятнику написали "Actual Nazi", що в перекладі – "справжній нацист". На гравіюванні "Борцям за волю України" залишили слова "Nazi Monument 14th Waffen SS" – "Нацистський пам'ятник 14-ї дивізії СС".

Невідомо, коли точно вандали пошкодили пам'ятники, але фотографії з'явилися в мережі 10 серпня.



Вандали розмалювали меморіал "Борцям за волю України" / Фото The progress report

Зауважимо, пам'ятник Роману Шухевичу встановлений на території комплексу Української молодіжної єдності.

Довідка. В Едмонтоні проживає велика українська громада, яка становить 13,9% від усього населення. Місто є одним з двох найбільших центрів української громади в Канаді. В Едмонтоні також розташований Український канадський архів і музей Альберти.

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