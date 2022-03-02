Большинство членов комитета поддержали проект постановления, хотя депутаты от Либеральной партии проголосовали против.

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После одобрения профильным комитетом, проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.

Отметим, что решение о визовом режиме относится к компетенции правительства, а не парламента, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться к исполнительной ветви власти с запросом на рассмотрение определенного вопроса.

Ранее Европейский Союз согласился принимать украинских беженцев на 3 года. Причем для этого не нужно будет подавать запрос на получение убежища.

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