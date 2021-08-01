Инцидент произошел в городе Шербрук канадской провинции Квебек. Пожарные уже извинились перед родственниками женщины.

Стоит прочитать В Канаде владельцу приказали снести дом за миллионы долларов: вспыхнул скандал

Поверили свидетелям

Пожар произошел 23 июля. Когда пожарные прибыли на место, то сразу же допросили нескольких свидетелей. Те сказали, что якобы кто-то поджег силиконовый манекен.

Стоит отметить, что решение о том, чтобы выбросить "манекен", приняли совместно полицейские и пожарные. Они решили избавиться от него и выбрали для этого свалку неподалеку от полицейского участка в Шербруке. К ней не имеют доступа представители общественности.

Служащие извинились

Лишь через несколько часов все поняли, что это был не манекен, а обгоревшее тело. Дело в том, что в полицию обратился мужчина и заявил об исчезновении женщины. Тело нашли с помощью сигнала ее телефона.

Обратите внимание В Турции лесные пожары достались отелям: туристов эвакуируют на пляж – видео

"Мы просим прощения за эту ситуацию и, будьте уверены, близких женщины держат в курсе о каждой подробности расследования", – сказал руководитель полиции Шербрука Дэниел Макконел.

Психологическое состояние пожарных

В пожарной службе города заявили, что очень волнуются за психологическое состояние спасателей после такого досадного инцидента. В их сторону звучало очень много негатива.

Людей переполнили определенные эмоции. Нам пришлось с этим справляться, чтобы стабилизировать психологическое состояние наших работников,

– рассказал руководитель пожарной службы Шербрука Стефан Симонов.



На место смерти женщины принесли живые цветы / коллаж 24 канала

Интересно! Специалист по анатомии Роберт Николсон заметил, что обгоревшее тело действительно можно перепутать с манекеном. Дело в том, что из-за высокой температуры тело теряет много воды, а огонь существенно меняет внешний вид.