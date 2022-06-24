Законопроект предложил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Законопроект имеет объем примерно 450 страниц. Он предлагает ряд мер. Среди них запрет покупать жилье россиянам, которые причастны к вторжению в Украину. Такие ограничения будут предварительно действовать 2 года.

Что это значит для Украины

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал, что парламент Канады принял изменения в закон "О специальных экономических мерах". По его словам, это означает, что страна может изымать имущество и передавать его другому государству.

В случае Украины это означает, что Канада сможет конфисковать замороженные на своей территории российские активы и передать их Украине.

Это первый прецедент закрепления в законодательстве такого механизма после начала войны!

– написал Ермак.

Кстати , Украинцам в Канаде предоставляют 500 бесплатных билетов на внутренние перелеты .

Помощь от Канады

Украинский президент Владимир Зеленский 14 июня пообщался с Джастином Трюдо. Главной темой обсуждения стала оборонная поддержка. Зеленский отметил, что Канада стала первой страной , которая предоставила на украинский счет в МВФ специальную помощь – примерно 800 миллионов долларов.

Поступок канадской чиновницы

Ясемин Хайнбекер , работающая в министерстве иностранных дел Канады, приняла участие в праздновании "дня России". Известно, что 12 июня она находилась в посольстве кафиров.

Министр иностранных дел Мелани Джоли заявил, что такие действия "неприемлемы", поскольку Канада поддерживает Украину в борьбе с Россией.

"Полностью неприемлемо. Ни один представитель Канады не должен присутствовать на мероприятии, организованном в посольстве России, и ни один представитель Канады не будет посещать такое мероприятие в будущем", - подчеркнула министерша.

Кроме Канады, на праздновании "дни России" были представители из Египта, Пакистана и нескольких африканских стран.

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