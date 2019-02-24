Канадский депутат рассказал, когда Путин может ожидать улучшения взаимоотношений между странами
Канадская оппозиция обещает не допустить нормализации отношений с Россией, пока глава Кремля Владимир Путин не прекратит своих агрессивных действий в Украине.
Возле генконсульства России в Торонто состоялся протест – там и выступил депутат парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Питер Кент, пишет "Укринформ".
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Политик отметил, что в Канаду и США доходит "шепот" желающих наладить взаимоотношения с Россией.
Я пришел, чтобы сказать, что канадские консерваторы никогда не будут поддерживать нормализацию отношений с Россией и диктатором Путиным, пока он не покинет Крым и Донбасс. Слава Украине,
– заявил он.
В Канаде состоялась ация против агрессии России в Украине/ Источник: ukrinform.ua
Туда пришел и оппозиционер Питер Кен/ Джерело: ukrinform.ua
Протест возле Генконсульства России в Торонто/ Источник: ukrinform.ua
Отметим, Канада беспокоится, чтобы президентские выборы в Украине прошли прозрачно. Именно поэтому предоставит 25 миллионов долларов для обеспечения безопасности от попыток внешнего вмешательства.
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