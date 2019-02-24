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      Канадский депутат рассказал, когда Путин может ожидать улучшения взаимоотношений между странами

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      Диктатор Путин должен прекратить оккупацию Крыма и Донбасса, – канадский депутат
      Диктатор Путин должен прекратить оккупацию Крыма и Донбасса, – канадский депутат / Фото из открытых источников

      Канадская оппозиция обещает не допустить нормализации отношений с Россией, пока глава Кремля Владимир Путин не прекратит своих агрессивных действий в Украине.

      Возле генконсульства России в Торонто состоялся протест – там и выступил депутат парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Питер Кент, пишет "Укринформ".

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      Политик отметил, что в Канаду и США доходит "шепот" желающих наладить взаимоотношения с Россией.

      Я пришел, чтобы сказать, что канадские консерваторы никогда не будут поддерживать нормализацию отношений с Россией и диктатором Путиным, пока он не покинет Крым и Донбасс. Слава Украине,
      – заявил он.

       


      В Канаде состоялась ация против агрессии России в Украине/ Источник: ukrinform.ua


      Туда пришел и оппозиционер Питер Кен/ Джерело: ukrinform.ua


      Протест возле Генконсульства России в Торонто/ Источник: ukrinform.ua

      Отметим, Канада беспокоится, чтобы президентские выборы в Украине прошли прозрачно. Именно поэтому предоставит 25 миллионов долларов для обеспечения безопасности от попыток внешнего вмешательства.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Владимир Путин Украина – Россия Канада
      Источник: 24 Канал
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