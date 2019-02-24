Канадский депутат рассказал, когда Путин может ожидать улучшения взаимоотношений между странами

Канадская оппозиция обещает не допустить нормализации отношений с Россией, пока глава Кремля Владимир Путин не прекратит своих агрессивных действий в Украине.

Возле генконсульства России в Торонто состоялся протест – там и выступил депутат парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Питер Кент, пишет "Укринформ".

Читайте также: Канадские компании примут участие в модернизации харьковских самолетов

Политик отметил, что в Канаду и США доходит "шепот" желающих наладить взаимоотношения с Россией.

Я пришел, чтобы сказать, что канадские консерваторы никогда не будут поддерживать нормализацию отношений с Россией и диктатором Путиным, пока он не покинет Крым и Донбасс. Слава Украине,

– заявил он.



В Канаде состоялась ация против агрессии России в Украине/ Источник: ukrinform.ua



Туда пришел и оппозиционер Питер Кен/ Джерело: ukrinform.ua



Протест возле Генконсульства России в Торонто/ Источник: ukrinform.ua

Отметим, Канада беспокоится, чтобы президентские выборы в Украине прошли прозрачно. Именно поэтому предоставит 25 миллионов долларов для обеспечения безопасности от попыток внешнего вмешательства.