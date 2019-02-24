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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК

      Канадський депутат розповів, коли Путін може очікувати на покращення взаємин між країнами

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      Диктатор Путін має припинити окупацію Криму й Донбасу, – канадський депутат
      Диктатор Путін має припинити окупацію Криму й Донбасу, – канадський депутат / Фото з відкритих джерел

      Канадська опозиція обіцяє не допустити нормалізації взаємин із Росією, доки очільник Кремля Володимир Путін не припинить своїх агресивних дій в Україні.

      Біля генконсульства Росії в Торонто відбувся протест – там і виступив депутат парламенту Канади від опозиційної Консервативної партії Пітер Кент, пише "Укрінформ"

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      Політик зазначив, що до Канади й США доходить "шепіт" охочих налагодити взаємини із Росією.

      Я прийшов, аби сказати, що канадські консерватори ніколи не підтримуватимуть нормалізацію взаємин із Росією та диктатором Путіним, поки він не залишить Крим і Донбас. Слава Україні, 
      – заявив він.

      При цьому канадський політик зазначив, що до Канади й США доходить "шепіт" охочих налагодити взаємини із Росією.


      У Канаді відбулася ація проти агресії Росії в Україні/ Джерело: ukrinform.ua


      Туди прийшов і опозиціонер Пітер Кен/ Джерело: ukrinform.ua


      Протест поблизу Генконсульства Росії в Торонто/ Джерело: ukrinform.ua

      Зазначимо, Канада хвилюється, аби президентські вибори в Україні пройшли прозоро. Саме тому надасть 25 мільйонів доларів для забезпечення безпеки від спроб зовнішнього втручання.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія Канада
      Джерело: 24 Канал
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