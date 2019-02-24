Канадський депутат розповів, коли Путін може очікувати на покращення взаємин між країнами

Канадська опозиція обіцяє не допустити нормалізації взаємин із Росією, доки очільник Кремля Володимир Путін не припинить своїх агресивних дій в Україні.

Біля генконсульства Росії в Торонто відбувся протест – там і виступив депутат парламенту Канади від опозиційної Консервативної партії Пітер Кент, пише "Укрінформ".

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Політик зазначив, що до Канади й США доходить "шепіт" охочих налагодити взаємини із Росією.

Я прийшов, аби сказати, що канадські консерватори ніколи не підтримуватимуть нормалізацію взаємин із Росією та диктатором Путіним, поки він не залишить Крим і Донбас. Слава Україні,

– заявив він.

При цьому канадський політик зазначив, що до Канади й США доходить "шепіт" охочих налагодити взаємини із Росією.



У Канаді відбулася ація проти агресії Росії в Україні/ Джерело: ukrinform.ua



Туди прийшов і опозиціонер Пітер Кен/ Джерело: ukrinform.ua



Протест поблизу Генконсульства Росії в Торонто/ Джерело: ukrinform.ua

Зазначимо, Канада хвилюється, аби президентські вибори в Україні пройшли прозоро. Саме тому надасть 25 мільйонів доларів для забезпечення безпеки від спроб зовнішнього втручання.