Канадский преподаватель назвал Голодомор "мифом": студенты требуют увольнения

Студенты Альбертского университета Канады требуют уволить преподавателя Дугала Макдональда, который назвал Голодомор "ложью" и "мифом". Соответствующее сообщение о геноциде украинского народа педагог опубликовал в своем фейсбуке.

Преподаватель в своем сообщении назвал Голодомор "ложью, увековеченной фальшивыми фотографиями и новостями, которые распространяли бывшие нацистские коллаборационисты", сообщает The Globe and Mail.

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Украинское студенческое общество университета считает сообщение преподавателя разжиганием вражды. В обществе уже заявили, что Макдональд не должен преподавать в университете.

Сам педагог говорит, что много лет исследовал Голодомор и имеет право на свободу слова. Также он считает, что действующее правительство Канады занимается пропагандой "мифа" о Голодоморе, поскольку это ему выгодно.

Университет уже заявил, что позиция преподавателя не является позицией учебного заведения.

Что известно о Голодоморе в Украине?Голодомор 1932-1933 годов был актом геноцида украинского народа. Организовали его руководство ВКП (б) и правительство СССР во главе с Иосифом Сталиным путем создания искусственного массового голода. Голодомор был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян. Тегда от голода погибли 3 миллиона 941 тысяч человек.

Смотрите видео с фактами о Голодоморе: