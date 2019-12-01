Канадський викладач назвав Голодомор "міфом": студенти вимагають звільнення

Студенти Альбертського університету Канади вимагають звільнити викладача Дугала Макдональда, який назвав Голодомор "брехнею" та "міфом". Відповідний допис про геноцид українського народу освітянин зробив у своєму фейсбуці.

Так, викладач у своєму повідомленні назвав Голодомор "брехнею, увічненою фальшивими фотографіями та новинами, які розповсюджували колишні нацистські колаборанти", повідомляє The Globe and Mail.

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Українське студентське товариство університету вважає допис викладача розпалюванням ворожнечі. У товаристві вже заявили, що Макдональд не має викладати в університеті.

Сам освітянин каже, що багато років досліджував Голодомор та має право на свободу слова. Також він вважає, що чинний уряд Канади займається пропагандою "міфу" про Голодомор, оскільки це йому вигідно.

Університет вже заявив, що позиція викладача не є позицією навчального закладу.

Що відомо про Голодомор в Україні? Голодомор 1932-1933 років був актом геноциду українського народу. Організували його керівництво ВКП(б) та уряд СРСР на чолі з Йосипом Сталіним шляхом створення штучного масового голоду. Голодомор був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян. Тобі від голоду загинули 3 мільйони 941 тисяча людей.

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