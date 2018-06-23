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Канадского премьера Трюдо оштрафовали на 100 долларов за солнцезащитные очки

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Канадскому премьер-министру Джастину Трюдо пришлось уплатить штраф в размере 100 долларов за то, что он неправильно заполнил декларацию о доходах
Канадскому премьер-министру Джастину Трюдо пришлось уплатить штраф в размере 100 долларов за то, что он неправильно заполнил декларацию о доходах / Фото из открытых источников

Канадскому премьер-министру Джастину Трюдо пришлось уплатить штраф в размере 100 долларов за то, что он неправильно заполнил декларацию о доходах. В частности, глава канадского правительства не внес в документ информацию о подаренных ему солнцезащитных очках.

Об этом сообщает CBC.

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Парламентский наблюдательный совет по этике в Канаде оштрафовала премьер-министра Джастина Трюдо за нарушение закона о конфликте интересов за пару солнцезащитных очков.

Трюдо заплатил 100 долларов за то, что не указал в своей декларации подаренные очки стоимостью свыше 200 долларов.

В пресс-службе премьера пояснили, что штраф – результат ряда "административных ошибок" и вообще – форма декларации была заполнена неправильно.

Очки бренда Fellow Earthlings, за которые премьеру Канады пришлось платить штраф, Трюдо подарил премьер провинции Острова Принца. Их стоимость составляет от 300 до 500 долларов.

Теги: Новости политики Штрафы Джастин Трюдо Канада
Источник: 24 Канал
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