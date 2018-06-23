Канадского премьера Трюдо оштрафовали на 100 долларов за солнцезащитные очки

Канадскому премьер-министру Джастину Трюдо пришлось уплатить штраф в размере 100 долларов за то, что он неправильно заполнил декларацию о доходах. В частности, глава канадского правительства не внес в документ информацию о подаренных ему солнцезащитных очках.

Об этом сообщает CBC.

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Парламентский наблюдательный совет по этике в Канаде оштрафовала премьер-министра Джастина Трюдо за нарушение закона о конфликте интересов за пару солнцезащитных очков.

Трюдо заплатил 100 долларов за то, что не указал в своей декларации подаренные очки стоимостью свыше 200 долларов.

В пресс-службе премьера пояснили, что штраф – результат ряда "административных ошибок" и вообще – форма декларации была заполнена неправильно.

Очки бренда Fellow Earthlings, за которые премьеру Канады пришлось платить штраф, Трюдо подарил премьер провинции Острова Принца. Их стоимость составляет от 300 до 500 долларов.