15:08
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
14°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Канадського прем'єра Трюдо оштрафували на 100 доларів через сонцезахисні окуляри

708 Читать новость на русском
Канадському прем'єр-міністру Джастіну Трюдо довелося сплатити штраф у розмірі 100 доларів через те, що він неправильно заповнив декларацію про доходи
Канадському прем'єр-міністру Джастіну Трюдо довелося сплатити штраф у розмірі 100 доларів через те, що він неправильно заповнив декларацію про доходи / фото з відкритих джерел

Канадському прем'єр-міністру Джастіну Трюдо довелося сплатити штраф у розмірі 100 доларів через те, що він неправильно заповнив декларацію про доходи. Зокрема, очільник канадського уряду не вніс у документ інформацію про подаровані йому сонцезахисні окуляри.

Про це повідомляє CBC.

Читайте також: Недостатньо допомагає Україні: опозиція Канади жорстко розкритикувала прем'єра Трюдо

Парламентська наглядова рада з етики у Канаді оштрафувала прем'єр-міністра Джастіна Трюдо за порушення закону про конфлікт інтересів через пару сонцезахисних окулярів.

Трюдо заплатив 100 доларів за те, що не вказав у своїй декларації подарованих окулярів вартістю понад 200 доларів.

У прес-службі прем'єра пояснили, що штраф – результат низки "адміністративних помилок" та й загалом – форма декларації була заповнена неправильно.

Окуляри бренду Fellow Earthlings, за які прем'єру Канади довелось сплачувати штраф, Трюдо подарував прем'єр провінції Острови Принца. Їхня вартість становить від 300 до 500 доларів.

 

Теги: Новини політики Канада Джастін Трюдо Штрафи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
сьогодні, 15:00 Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
Христина Бердинських 50
Не війна: які проблеми найбільше турбують українців
сьогодні, 14:05 Не війна: які проблеми найбільше турбують українців
921
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
"Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
сьогодні, 12:00 "Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
Валерій Карпунцов 1230
Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
2806
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук