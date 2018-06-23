Канадського прем'єра Трюдо оштрафували на 100 доларів через сонцезахисні окуляри
Канадському прем'єр-міністру Джастіну Трюдо довелося сплатити штраф у розмірі 100 доларів через те, що він неправильно заповнив декларацію про доходи. Зокрема, очільник канадського уряду не вніс у документ інформацію про подаровані йому сонцезахисні окуляри.
Про це повідомляє CBC.
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Парламентська наглядова рада з етики у Канаді оштрафувала прем'єр-міністра Джастіна Трюдо за порушення закону про конфлікт інтересів через пару сонцезахисних окулярів.
Трюдо заплатив 100 доларів за те, що не вказав у своїй декларації подарованих окулярів вартістю понад 200 доларів.
У прес-службі прем'єра пояснили, що штраф – результат низки "адміністративних помилок" та й загалом – форма декларації була заповнена неправильно.
Окуляри бренду Fellow Earthlings, за які прем'єру Канади довелось сплачувати штраф, Трюдо подарував прем'єр провінції Острови Принца. Їхня вартість становить від 300 до 500 доларів.