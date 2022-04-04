Однако у украинских спецслужб есть доказательства того, что оккупантам удалось получить и накопить значительные объемы актуальной технической информации о пользователях приложения. Это позволило их идентифицировать.

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Приложение Zello стало одним из каналов получения разведывательной информации российскими спецслужбами.

Украинцев призывают не пользоваться Zello

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ призвали украинцев избегать пользования Zello, чтобы обезопасить себя.

Помните: Zello подконтрольно врагу и используется для поиска и борьбы с украинскими патриотами,

– говорится в сообщении.

Справка. Приложение Zello создали российские программисты. Оно получило широкое распространение из-за возможности одновременной передачи голосовых сообщений большому количеству людей.