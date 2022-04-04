Однак українські спецслужби мають докази того, що окупантам вдалось отримати та накопичити значні обсяги актуальною технічної інформації про користувачів додатку. Це дало можливість їх ідентифікувати.
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Тож додаток Zello став одним з каналів отримання розвідувальної інформації російськими спецслужбами.
Українців закликають не користуватися Zello
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ закликали українців уникати користування Zello, аби убезпечити себе.
Пам'ятайте: Zello підконтрольне ворогу та використовується ним для пошуку й боротьби з українськими патріотами,
– мовиться у повідомленні.
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