Об этом рассказал в эфире 24 канала журналист и бывший народный депутат Сергей Лещенко. Он отметил, что журналистка уже давно пропагандирует нарративы Кремля.

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"Сейчас на канале Рината Ахметова сильная истерика и паника. Там журналистку Наталью Влащенко призывают подвести под санкции за то, что она продвигает пророссийскую пропаганду в своих программах", – сообщил Лещенко.

По его словам, председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин с коллегами-аналитиками ведет активную кампанию, чтобы наказать Влащенко.

"У нее уже не первый день, извините, "полыхает" не по-детски", – отметил Лещенко.

Справка. Анализ Центра противодействия коррупции ток-шоу "Хард с Влащенко" опубликовали на сайте Atlantic Council (неправительственная организация США, которая исследует международные отношения атлантического сообщества и проблемы международной безопасности).

Лещенко рассказал о панике на канале Ахметова: смотрите видео



Анализ Влащенко Центром противодействия коррупции