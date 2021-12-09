Про це розповів в ефірі 24 каналу журналіст і колишній народний депутат Сергій Лещенко. Він зазначив, що журналістка вже давно пропагує наративи Кремля.

До теми Телеканал Ріната Ахметова поширює антизахідні тези на користь олігархам

"Зараз на каналі Ріната Ахметова сильна істерика та паніка. Там журналістку Наталію Влащенко закликають підвести під санкції за те, що вона просуває проросійську пропаганду у своїх програмах", – повідомив Лещенко.

За його словами, голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін з колегами-аналітиками веде активну кампанію, щоб покарати Влащенко.

"У неї вже не перший день, вибачте, "палає" не по-дитячому", – зазначив Лещенко.

Довідка. Аналіз Центру протидії корупції токшоу "Хард з Влащенко" опублікували на сайті Atlantic Council (неурядова організація США, яка досліджує міжнародні відносини атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки).

Лещенко розповів про паніку на каналі Ахметова: дивіться відео



Аналіз Влащенко Центром протидії корупції