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      Канализационный вор похитил 50 люков с улиц в Сумах

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      Мужчина похитил 50 люков с улиц / dostyp.com

      В Сумах правоохранители задержали мужчину, который за несколько месяцев украл полсотни люков с улиц города. Его поймали на горячем, когда он на своем авто вез украденное домой, чтобы потом продать.

      28-летний мужчина сбывал люки в пункте сбора металлолома. Как признался сам задержанный, действовал он на более чем десяти центральных улицах.

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      Полиция уже доказала его причастность к почти полсотне похищений. Впрочем, говорят, их может быть гораздо больше.

      "Эти люки он разбивал на куски и сдавал их на пункт приема металлолома. За одну такую сделку он получал от 100 до 150 гривен и тем самым не только совершал преступление, но и подвергал опасности граждан, которые могли провалиться в открытую канализационную шахту", – рассказал представитель полиции Владимир Кузьменко.

      Похитителю грозит до 5 лет за решеткой.

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      15 ноября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Сумы
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