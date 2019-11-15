Канализационный вор похитил 50 люков с улиц в Сумах

В Сумах правоохранители задержали мужчину, который за несколько месяцев украл полсотни люков с улиц города. Его поймали на горячем, когда он на своем авто вез украденное домой, чтобы потом продать.

28-летний мужчина сбывал люки в пункте сбора металлолома. Как признался сам задержанный, действовал он на более чем десяти центральных улицах.

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Полиция уже доказала его причастность к почти полсотне похищений. Впрочем, говорят, их может быть гораздо больше.

"Эти люки он разбивал на куски и сдавал их на пункт приема металлолома. За одну такую сделку он получал от 100 до 150 гривен и тем самым не только совершал преступление, но и подвергал опасности граждан, которые могли провалиться в открытую канализационную шахту", – рассказал представитель полиции Владимир Кузьменко.

Похитителю грозит до 5 лет за решеткой.