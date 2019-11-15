Каналізаційний злодій викрав 50 люків із вулиць у Сумах

У Сумах правоохоронці затримали чоловіка, який за кілька місяців вкрав пів сотні люків із вулиць міста. Його спіймали на гарячому, коли він на своєму авто віз вкрадене додому, аби потім продати.

28-річний чоловік збував люки у пункті збору металобрухту. Як зізнався сам затриманий, діяв він на більш як десятьох центральних вулицях.

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Поліція вже довела його причетність до майже пів сотні викрадень. Утім, говорять, їх може бути набагато більше.

"Ці люки він розбивав на друзки і здавав їх на пункт прийому металобрухту. За одну таку оборудку він мав від 100 до 150 гривень і тим самим не лише вчиняв злочин а й наражав на небезпеку громадян, які могли провалитись у відчинену каналізаційну шахту", – розповів речник поліції Володимир Кузьменко.

Викрадачеві загрожує до 5 років за ґратами.