Сейчас после визита в Киев канцлер едет в страну-агрессора для встречи с Владимиром Путиным. Неггамер хочет содействовать диалогу между Украиной и Россией.

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Негаммер после поездки в Киев едет к Путину в Москву

Канцлер поехал в Москву через Турцию 10 апреля вечером. Дата той же поездки была согласована с главой Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляен, канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Негаммер встретится с президентом Путиным в Москве в понедельник 14:00. Во время переговоров он хочет затронуть "военные преступления" РФ в Украине.

По словам канцлера, он не желает переоценивать роль Австрии, а только предлагает себя в роли нейтрального посредника.

В то же время, он осознает, что Россия может использовать этот визит в своих пропагандистских целях. Но хочет сделать все, чтобы окончить войну в Украине.