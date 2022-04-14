Об этом глава австрийского правительства заявил после того, как встретился с Зеленским, а затем с Путиным. Свои мысли Нехаммер высказал в интервью агентствам DPA и APA, передает детали 24 канал.
Читайте также Не дружеский визит: зачем канцлер Австрии приезжал к Путину
Нехаммер верит в окончание войны путем переговоров
По словам Нехаммера, небольшое окно возможностей для эффективных переговоров между Украиной и Россией до сих пор существует. Канцлер Австрии отметил, что как Зеленский, так и Путин сейчас "находятся в состоянии военного мышления", но оба знают, что война в какой-то момент должна закончиться.
Вместе с тем Нехаммер выразил опасение, что обострение боевых действий на Донбассе все равно неизбежно.
Обе стороны готовятся к очень напряженной и, с человеческой точки зрения, сокрушительной битве,
– подчеркнул глава австрийского правительства.
Отмечается, что оба визита канцлера Австрии в Киев и Москву были сконцентрированы на переговорах, которые Россия и Украина ведут "с целью прекращения огня".
Большой вопрос заключается в том, возможно ли прекращение этой войны с сохранением лица для обеих сторон,
– подчеркнул Нехаммер.
К слову, австрийский канцлер добавил, что Путин признает экономический ущерб, нанесенный его стране в результате начала полномасштабной войны против Украины.
Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 14 апреля: смотрите видео