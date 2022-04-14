Про це очільник австрійського уряду заявив після того, як зустрівся з Зеленським, а згодом з Путіним. Свої думки Негаммер висловив в інтерв'ю агентствам DPA і APA, 24 канал передає деталі.

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Негаммер вірить у закінчення війни шляхом перемовин

За словами Негаммера, невелике вікно можливостей для ефективних перемовин між Україною та Росією досі існує. Канцлер Австрії зазначив, що як Зеленський, так і Путін зараз "перебувають у стані воєнного мислення", але обидва знають, що війна у якийсь момент повинна закінчитися.

Разом з тим Негаммер висловив побоювання, що загострення бойових дій на Донбасі все одно неминуче.

Обидві сторони готуються до дуже напруженої і, з людської точки зору, нищівної битви,

– наголосив очільник австрійського уряду.

Зазначається, що обидва візити канцлера Австрії у Київ та Москву були сконцентровані на переговорах, які Росія та Україна ведуть "з метою припинення вогню".

Велике питання полягає у тому, чи можливе припинення цієї війни зі збереженням обличчя для обох сторін,

– підкреслив Негаммер.

До слова, австрійський канцлер додав, що Путін визнає економічну шкоду, завдану його країні унаслідок початку повномасштабної війни проти України.

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