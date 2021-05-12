Канцлер Австрии стал подозреваемым в антикоррупционном расследовании
Прокуратура Австрии подозревает канцлера Себастиана Курца в даче ложных показаний парламентскому комитету. Его сформировали для расследования политического скандала, который сверг прежнее правительство.
Источник:Bloomberg
Курц 12 мая заявил, что ему и главе его администрации грозят потенциальные обвинения во лжи депутатам, которые расследовали так называемое дело Ибицы в 2019 году.
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Заявления Курца относительно дела
В центре дела оказался младший партнер по коалиции партии Курца.
Перед заседанием правительства канцлер отрицал правонарушения и сказал, что не уйдет в отставку, даже если расследование дойдет до предъявления обвинений.
"Я всегда отвечал на все вопросы правдиво", – отметил Курц. Он добавил, что продолжит работу, исходя из предположения, что теперь прокуратура Австрии будет проводить расследование.
Позиция прокуратуры
Представитель прокуратуры подтвердил факт расследования против Курца, в то же время подчеркнул, что пока слишком рано говорить о том, будут ли объявлены обвинения.
Детали дела, фигурантом которого является Курц
- Есть информация, что Курц и глава его администрации Бернгард Бонелли неправильно проинформировали комитет о событиях, связанных с назначением наблюдательного совета государственной холдинговой кампании Österreichische Beteiligungs AG.
- Крупнейшая партия Австрии оказалась в центре внимания во время расследования обвинений в коррупции. Его начали после утечки видео с участием членов ультраправой "Партии свободы".
- Оппозиционные партии раскритиковали министра финансов Гернота Блюмеля за несвоевременное исполнение постановления Конституционного суда о передаче пакета электронных писем.
- В то же время Блюмель объяснил, что задержка была связана с проблемами конфиденциальности сотрудников ведомства.
- Курц считает расследование, возглавляемое прокурором Австрии по финансовым преступлениям, "глубоко ошибочным".
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