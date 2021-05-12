Прокуратура Австрии подозревает канцлера Себастиана Курца в даче ложных показаний парламентскому комитету. Его сформировали для расследования политического скандала, который сверг прежнее правительство.

Курц 12 мая заявил, что ему и главе его администрации грозят потенциальные обвинения во лжи депутатам, которые расследовали так называемое дело Ибицы в 2019 году.

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Заявления Курца относительно дела

В центре дела оказался младший партнер по коалиции партии Курца.

Перед заседанием правительства канцлер отрицал правонарушения и сказал, что не уйдет в отставку, даже если расследование дойдет до предъявления обвинений.

"Я всегда отвечал на все вопросы правдиво", – отметил Курц. Он добавил, что продолжит работу, исходя из предположения, что теперь прокуратура Австрии будет проводить расследование.

Позиция прокуратуры

Представитель прокуратуры подтвердил факт расследования против Курца, в то же время подчеркнул, что пока слишком рано говорить о том, будут ли объявлены обвинения.

Детали дела, фигурантом которого является Курц