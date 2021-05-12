Прокуратура Австрії підозрює канцлера Себастіана Курца у наданні неправдивих свідчень парламентському комітету. Його сформували для розслідування політичного скандалу, що повалив колишній уряд.

Курц 12 травня заявив, що йому та главі його адміністрації загрожують потенційні звинувачення у брехні депутатам, які розслідували так звану справу Ібіци у 2019 році.

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Заяви Курца щодо справи

У центрі справи опинився молодший партнер по коаліції партії Курца.

Перед засіданням уряду канцлер заперечив правопорушення і сказав, що не піде у відставку, навіть якщо розслідування дійде до пред'явлення звинувачень.

"Я завжди відповідав на всі питання правдиво", – зазначив Курц. Він додав, що продовжить роботу, виходячи з припущення, що тепер прокуратура Австрії буде проводити розслідування.

Позиція прокуратури

Представник прокуратури підтвердив факт розслідування проти Курца, водночас наголосив, що поки занадто рано говорити про те, чи будуть оголошені звинувачення.

Деталі справи, фігурантом якої є Курц