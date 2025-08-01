Александр Цивинский лично ответил, поддерживает ли он какие-либо связи с россиянами, сообщает 24 Канал.

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Ответ Цивинского относительно контактов с россиянами

Цивинский убежден, что каждый человек показывает свою позицию прежде всего действиями, а не словами. Он напомнил, как еще в 2014 году одним из первых среди работников органов внутренних дел отправился в Зону антитеррористической операции.

Также 24 февраля 2022 года совместно с коллегами из НАБУ присоединился к обороне Киева и почти год проходил службу.

Сейчас для Цивинского не поддерживать любые контакты с россиянами является "принципиальным вопросом".

В нынешних условиях считаю это недопустимо,

– резюмировал кандидат на должность директора БЭБ.

Заметим, что 30 июня украинское правительство не смогло поддержать назначение Цивинского в должности. Объяснили это определенными "оценками безопасности" СБУ, в частности тем, что родственники Цивинского проживают в России. Он подтвердил эту информацию, однако заверил, что не контактирует с ними.

Позже Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Цивинский согласился пройти полиграф, чтобы опровергнуть все обвинения. Свириденко выразила надежду, что Цивинского утвердят в должности уже на следующей неделе.