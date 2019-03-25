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      Кандидат в Президенты Деревянко поддержал автопробег за доступные автомобили в Харькове

      21 Читати новину українською
      Юрий Деревянко
      Юрий Деревянко / derevyanko.io

      Кандидат в президенты от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко принял участие в автопробеге за растаможку 10% от стоимости автомобиля, который состоялся в Харькове.

      В акции приняли участие более 50 машин, колонна участников растянулась на несколько километров.

      Активисты утверждают, что поддерживают людей, которые еще не успели растаможить свои машины и не в состоянии это сделать по "драконовскими" тарифам, которые установила власть.

      Юрий Деревянко подчеркнул, что речь идет не только об автомобилях на европейской регистрации, а обо всех автомобилях, ведь каждый украинец должен получить возможность приобрести авто, или поменять старый автомобиль на новый.

      Наша воля 10% растаможка. Это единые, одинаковые условия для всех граждан Украины. Мы на пороге больших перемен в стране. А это значит, что чем больше граждан Украины имеет четкую единую позицию, тем более политики на всех нас будут обращать внимание,
      – подчеркнул Деревянко.

      Накануне выборов Деревянко призвал людей голосовать не за так называемых "проходных" кандидатов, которых навязывают украинцам, а за собственные ценности, идеи, убеждения и взгляды.

      Также он считает, что люди должны обратиться в горсоветы и облсоветы и получить поддержку в виде решения по этому важному вопросу.

      Во время мероприятия Юрий Деревянко подчеркнул, что законы о растаможивании, которые были приняты в прошлом году, не решили проблемы автомобилей на европейский регистрации, а только еще больше ее усугубили.

      Деревянко напомнил, что вместе с автомобилистами разработал два законопроекта № 9518 и 9519, которые внедряют единое правило для всех украинцев – 10% растаможки от стоимости автомобиля плюс оплата пенсионного фонда при перерегистрации и все.

      "Это означает, что в государственный бюджет по нашим законам в течение одного года поступит 23 миллиарда гривен, из них 14,2 млрд гривен от растаможивания и более 8 млрд грн – это НДС и акциз с топлива, которое эти автомобили потребляют за один год", –  посчитал Юрий Деревянко.

      По словам политика, автомобиль – это не роскошь, а средство быть экономически активными, зарабатывать деньги на себя и свои семьи для каждого жителя Украины.

      Юрий Деревянко добавил, что если граждан Украины заставят избавиться от своих машин, местные бюджеты недополучат значительные средства.

      Напомним, 31 января Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля. Соответствующие изменения депутат предлагает внести в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, сообщила пресс-служба нардепа.

      Соавторами законопроектов стали более 80 представителей инициативных групп из большинства регионов Украины.

      Ранее автопробеги за доступные авто при участии Юрия Деревянко состоялись в Полтаве, Кременчуге, Виннице, Одессе, Чернигове и Львове.

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      Теги: Новости политики Авто на еврономерах Авто Юрий Деревянко
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