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      Кандидат в Президенти Дерев’янко підтримав автопробіг за доступні авто в Харкові

      27 Читать новость на русском
      Юрій Дерев’янко
      Юрій Дерев’янко / derevyanko.io

      Кандидат в Президенти від партії "ВОЛЯ", народний депутат Юрій Дерев’янко взяв участь в автопробігу за 10% розмитнення від вартості автомобіля, який відбувся в Харкові.

      В акції взяли участь понад 50 машин, колона учасників розтягнулась на декілька кілометрів.

      Активісти стверджують, що підтримують людей, які ще не встигли розмитнити свої машини та не в змозі це зробити за "драконівськими" тарифами, які встановила влада.

      Юрій Дерев’янко підкреслив, що мова йде не лише про автомобілі на європейській реєстрації, а про усі автомобілі, адже кожен українець повинен отримати змогу придбати авто, або змінити старий автомобіль на новий.

      Наша воля – 10% розмитнення. Це єдині, однакові умови для всіх громадян України. Ми на порозі великих змін в країні. А це означає, що чим більше громадян України має чітку єдину позицію, тим більше політики на всіх нас будуть звертати увагу,
      – підкреслив Дерев’янко.

      Напередодні виборів Дерев’янко закликав людей голосувати не за так званих "прохідних" кандидатів, яких нав’язують українцям, а за власні цінності, ідеї, переконання і погляди.

      Також він вважає, що люди мають звернутися до міськради та облради і отримати підтримку у вигляді рішення сесії з цього важливого питання.

      Під час заходу Юрій Дерев’янко підкреслив, що закони про розмитнення, які були ухвалені в минулому році, не вирішили проблеми авто на європейській реєстрації, а лише більше її поглибили.

      Дерев’янко нагадав, що разом з автомобілістами розробив два законопроекти № 9518 і 9519, які впроваджують єдине правило для всіх українців – 10% розмитнення від вартості автомобіля плюс оплата пенсійного фонду при перереєстрації і все.

      "Це означає, що в державний бюджет за нашими законами протягом одного року надійде 23 мільярди гривень, з них 14,2 млрд гривен від розмитнення та понад 8 млрд грн – це ПДВ і акциз з палива, яке ці автомобілі споживають за один рік", – порахував Юрій Дерев’янко.

      За словами політика, автомобіль – це не розкіш, а засіб бути економічно активними, заробляти гроші на себе і свої родини для кожного українця.

      Юрій Дерев’янко додав, що якщо українців змусять позбутися своїх машин, обласні, районні бюджети недоотримають багато коштів.

      Нагадаємо, 31 січня Юрій Дерев’янко зареєстрував в парламенті законопроекти №9518 та №9519 щодо спрощення оподаткування транспортних засобів та встановлення ставки оподаткування 10% від вартості автомобіля. Відповідні зміни депутат пропонує внести в Податковий та Митний кодекси України, повідомила прес-служба нардепа.

      Співавторами законопроектів стали понад 80 представників ініціативних груп з більшості регіонів України.

      Раніше автопробіги за доступні авто за участі Юрія Дерев’янка відбулись в Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Одесі, Чернігові та Львові.

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      Теги: Новини політики Юрій Дерев’янко Авто Авто на єврономерах
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