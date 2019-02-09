Кандидат в президенты Наливайченко поддержал антикоррупционных активистов

Кандидатов в президенты Украины продолжают знакомить с Антикоррупционной повесткой. Общественные организации призывают претендентов на высшую должность представить собственное видение решения четырех ключевых вопросов в борьбе с коррупцией.

Это касается увольнения руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, полной перезагрузки Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, защиты Национального антикоррупционного бюро от атак со стороны политиков. И сокращение полномочий Службы безопасности в рамках борьбы с коррупцией.

"Мы как профильные общественные организации, которые следим за тем, как воплощается антикоррупционная реформа, видим, что эти четыре пункта находятся под наибольшим риском отката и возврата к старым негативным практикам", – пояснила руководитель общественной организации "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко.

Антикоррупционную повестку дня поддержал и кандидат от партии "Справедливость" Валентин Наливайченко. Кроме представленных активистами пунктов, он добавил собственное видение борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти.

"Сейчас настало время сделать жестокой систему наказания за коррупционные правонарушения во власти, на государственной службе, начиная от президента. Я поддержал и поддерживаю антикоррупционных активистов в том, чтобы законодательством обязать все органы власти учитывать и выполнять рекомендации антикоррупционных организаций. Я иду в президенты, чтобы так появилось в законе украинском – расследование и наказание", – заявил кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко.

Антикоррупционный порядок дня поддержали 23 общественные организации и 5 кандидатов в президенты Украины.