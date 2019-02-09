Кандидат в президенти Наливайченко підтримав антикорупційних активістів

Кандидатів у президенти України продовжують знайомити з Антикорупційним порядком денним. Громадські організації закликають претендентів на найвищу посаду представити власне бачення щодо вирішення чотирьох ключових питань у боротьбі з корупцією.

Це стосується звільнення керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повного перезавантаження Нацагенції з питань запобігання корупції, захисту Національного антикорупційного бюро від атак з боку політиків. Та скорочення повноважень Служби безпеки в рамках боротьби з корупцією.

"Ми як профільні громадські організації, які слідкуємо за тим, як втілюється антикорупційна реформа, бачимо, що ці чотири пункти є під найбільшим ризиком відкату і повернення до старих негативних практик", – пояснила керівниця громадської організації "Антикорупційний штаб" Галина Янченко.

Антикорупційний порядок денний підтримав і кандидат від партії "Справедливість" Валентин Наливайченко. Окрім представлених активістами пунктів, він додав власне бачення боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади.

"Зараз настав час зробити жорстокою систему покарання за корупційні правопорушення у владі, на державній службі, починаючи від президента. Я підтримав і підтримую антикорупційних активістів у тому, щоб законодавством зобов'язати всі органи влади враховувати й виконувати рекомендації антикорупційних організацій. Я йду у президенти, щоб так з'явилося у законі українському – розслідування і покарання", – заявив кандидат в президенти України Валентин Наливайченко.

Антикорупційний порядок денний вже підтримали 23 громадські організації та 5 кандидатів у президенти України.