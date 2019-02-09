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      Кандидат в президенти Наливайченко підтримав антикорупційних активістів

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      Кандидатів у президенти України продовжують знайомити з Антикорупційним порядком денним. Громадські організації закликають претендентів на найвищу посаду представити власне бачення щодо вирішення чотирьох ключових питань у боротьбі з корупцією.

      Це стосується звільнення керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повного перезавантаження Нацагенції з питань запобігання корупції, захисту Національного антикорупційного бюро від атак з боку політиків. Та скорочення повноважень Служби безпеки в рамках боротьби з корупцією.

      "Ми як профільні громадські організації, які слідкуємо за тим, як втілюється антикорупційна реформа, бачимо, що ці чотири пункти є під найбільшим ризиком відкату і повернення до старих негативних практик", – пояснила керівниця громадської організації "Антикорупційний штаб" Галина Янченко.

      Антикорупційний порядок денний підтримав і кандидат від партії "Справедливість" Валентин Наливайченко. Окрім представлених активістами пунктів, він додав власне бачення боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади.

      "Зараз настав час зробити жорстокою систему покарання за корупційні правопорушення у владі, на державній службі, починаючи від президента. Я підтримав і підтримую антикорупційних активістів у тому, щоб законодавством зобов'язати всі органи влади враховувати й виконувати рекомендації антикорупційних організацій. Я йду у президенти, щоб так з'явилося у законі українському – розслідування і покарання", – заявив кандидат в президенти України Валентин Наливайченко.

      Антикорупційний порядок денний вже підтримали 23 громадські організації та 5 кандидатів у президенти України. 

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      Теги: Новини політики Новини України Валентин Наливайченко
      Джерело: 24 Канал
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