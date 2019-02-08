Кандидат в президенты Валентин Наливайченко присоединился к антикоррупционной повестке дня

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко присоединился к Антикоррупционной повестки дня.

Об этом он заявил во время встречи с представителями данной инициативы, которая объединяет 23 антикоррупционные общественные организации.

Валентин Наливайченко поддержал все четыре пункта Антикоррупционного повестки дня, в частности относительно полной перезагрузки Национального Агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), обновление его состава путем проведения открытых конкурсов.

Он также высказался за радикальную реформу Службы безопасности Украины (СБУ), которая предусматривает лишение ее несвойственных функций и сосредоточение на контрразведывательной и антитеррористической деятельности.

По мнению Наливайченко, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) должна быть выведена из состава Генеральной прокуратуры, Национальное Антикоррупционное Бюро Украины (НАБУ) должно получить расширенные полномочия и технические ресурсы.

Валентин Наливайченко пообещал запустить работу Антикоррупционного суда сразу после избрания Президентом Украины.