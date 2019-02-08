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      Кандидат у президенти Валентин Наливайченко приєднався до Антикорупційного порядку денного

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      Наливайченко приєднався до Антикорупційного порядку денного
      Наливайченко приєднався до Антикорупційного порядку денного / Фото з відкритих джерел

      Лідер Руху "Справедливість", кандидат у президенти України Валентин Наливайченко приєднався до Антикорупційного порядку денного.

      Про це він заявив під час зустрічі з представниками цієї ініціативи, що об’єднує 23 антикорупційні громадські організації.

      Валентин Наливайченко підтримав усі чотири пункти Антикорупційного порядку денного, зокрема щодо повного перезавантаження Національного Агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), оновлення його складу шляхом проведення відкритих конкурсів.

      Він також висловився за радикальну реформу Служби безпеки України (СБУ), яка передбачає позбавлення її невластивих функцій та зосередження на контррозвідувальній і антитерористичній діяльності.

      На думку Наливайченка, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) має бути виведена зі складу Генеральної прокуратури, а Національне Антикорупційне Бюро України України (НАБУ) одержати розширені повноваження і технічні ресурси.

      Валентин Наливайченко пообіцяв запустити роботу Антикорупційного суду одразу після обрання Президентом України.

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      Теги: Валентин Наливайченко Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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