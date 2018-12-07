Кандидатов в президенты должны осматривать психиатр и нарколог: нардепы зарегистрировали проект
В пятницу, 7 декабря, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому кандидаты на пост президента Украины обязательно должны проходить психиатрический и наркологический осмотр.
Инициаторы проекта №9379 – "радикалы".
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Так, авторами документа указаны лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, Игорь Мосийчук, Алексей Ленский, Валерия Заружко, Сергей Рыбалка, Александр Гулак и Виктор Галасюк.
Поставит ли глава Верховной Рады Андрей Парубий проект на голосование в ближайшее время – неизвестно.
Как менялись рейтинги потенциальных кандидатов в президенты: инфографика
Источник: 24 Канал
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