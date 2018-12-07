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      Кандидатов в президенты должны осматривать психиатр и нарколог: нардепы зарегистрировали проект

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      Дмитрий Добкин
      Дмитрий Добкин / Фото из открытых источников

      В пятницу, 7 декабря, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому кандидаты на пост президента Украины обязательно должны проходить психиатрический и наркологический осмотр.

      Инициаторы проекта №9379 – "радикалы".

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      Так, авторами документа указаны лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, Игорь Мосийчук, Алексей Ленский, Валерия Заружко, Сергей Рыбалка, Александр Гулак и Виктор Галасюк.

      Поставит ли глава Верховной Рады Андрей Парубий проект на голосование в ближайшее время – неизвестно.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Олег Ляшко Выборы Президента 2019 Законодательство Радикальна партія Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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