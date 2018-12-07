Кандидатов в президенты должны осматривать психиатр и нарколог: нардепы зарегистрировали проект

В пятницу, 7 декабря, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому кандидаты на пост президента Украины обязательно должны проходить психиатрический и наркологический осмотр.

Инициаторы проекта №9379 – "радикалы". Читайте также: Прекращение действия Договора о дружбе с Россией: Рада приняла историческое решение Так, авторами документа указаны лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, Игорь Мосийчук, Алексей Ленский, Валерия Заружко, Сергей Рыбалка, Александр Гулак и Виктор Галасюк. Поставит ли глава Верховной Рады Андрей Парубий проект на голосование в ближайшее время – неизвестно. Как менялись рейтинги потенциальных кандидатов в президенты: инфографика