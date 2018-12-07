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      Кандидатів у президенти мають оглядати психіатр і нарколог: нардепи зареєстрували проект

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      Дмитро Добкін
      Дмитро Добкін / Фото з відкритих джерел

      У п'ятницю, 7 грудня, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, за яким кандидати на посаду президента України обов'язково мають проходити психіатричний і наркологічний огляд.

      Ініціатори проекту №9379 – "радикали".

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      Так, авторами документу вказані лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, Олексій Ленський, Валерія Заружко, Сергій Рибалка, Олександр Гулак та Віктор Галасюк.

      Чи поставить голова Верховної Ради Андрій Парубій проект на голосування найближчим часом – невідомо. 


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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Радикальна партія Законодавство Президентські вибори 2019 Олег Ляшко
      Джерело: 24 Канал
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