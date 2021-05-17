В "Слуге народа" уже поддержали кандидатов на должности министра экономики, инфраструктуры и здравоохранения. Эти люди, вероятнее всего, заменят Игоря Петрашко, Владислава Криклия и Максима Степанова.

Об этом рассказал глава фракции Давид Арахамия на брифинге. Он казал, какая поддержка кандидатов во фракции.

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Алексей Любченко

Действующий глава налоговой Алексей Любченко может занять кресло министра развития экономики. Его кандидатуру поддержали нардепы.

Как сообщил один из членов фракции изданию "РБК-Украина", формального голосования не было, но никто не был против кандидатуры Любченко. Однако его назначат не сразу после отставки Петрашко.

Мы будем собирать подписи за Любченко, потом на их основании премьер внесет эту кандидатуру в Раду,

– сказали во фракции.



Алексей Любченко / Фото ДФС

Александр Кубраков

Фракция поддержала кандидатуру руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Любченко, за эту кандидатуру все же голосовали. Кубракова поддержали единогласно.

Интересно! Кравчук подчеркнула, что Владислав Криклий и Игорь Петрашко "останутся в команде". Они не уйдут из министерств, а в дальнейшем будут работать, однако не в должности руководителей.



Александр Кубраков / Фото ЧОГА

Виктор Ляшко

Также подтвердили кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Однако позиции нардепов относительно отставки Максима Степанова разделились.



Виктор Ляшко / Фото МОЗ

Отставка Криклия, Петрашко и Степанова: коротко