Он отметил, что решение о его неблагочестии является "необъективным и пристрастным" и просит предоставить объяснения.

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О чем говорится в комментарии Кравченко

На сегодня мне неизвестны конкретные причины и основания, почему я лично не отвечаю критериям добродетели. Понимаете, согласно критериям и методике оценки кандидатов, Комиссия должна была опубликовать не только перечень кандидатов, не отвечающих критерию добродетели, но и полное обоснование каждого кандидата. Но на сегодня никаких как официальных, так и не официальных объяснений от членов Комиссии нет,

– подчеркнул Кравченко.

По его мнению, решение о его неблагочестии является "необъективным и предвзятым". Кравченко пояснил, что до проведения собеседования и во время него предоставил полную и достоверную информацию о финансовом состоянии, обстоятельствах жизни и соответствии всех доходов.

Кравченко заявил, что уважает решение Комиссии, но требует предоставить все объяснения – где и в чем именно его считают недобродетельным. В зависимости от того, какие документы ему предоставят, он будет принимать окончательное решение о том, будет ли обращаться в суд.

Напомним, 25 февраля 2023 года состоялось очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Комиссия также определила, что критерию добродетели для целей конкурса отвечают 11 кандидатов: Белоусов Юрий, Ворвуль Максим, Гупяк Сергей, Кривонос Семен, Сергей Наумюк, Опишняк Олег, Осипчук Роман, Павлущик Виктор, Плотникова Вероника, Цивинский Александр, Церковный Владимир.