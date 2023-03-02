Він зазначив, що рішення щодо його недоброчесності є "необ’єктивним та упередженим" та просить надати пояснення.

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Про що йдеться у коментарі Кравченка

На сьогоднішній день мені невідомі конкретні причини та підстави, чому особисто я не відповідаю критеріям доброчесності. Розумієте, відповідно до критеріїв та методики оцінки кандидатів, Комісія повинна була опублікувати не тільки перелік кандидатів, які не відповідають критерію доброчесності, а й повне обґрунтування щодо кожного кандидата. Але на сьогодні ніяких як офіційних, так і не офіційних пояснень від членів Комісії немає,

– наголосив Кравченко.

На його думку, рішення щодо його недоброчесності є «необ’єктивним та упередженим». Кравченко пояснив, що до проведення співбесіди та під час неї надав повну та достовірну інформацію щодо фінансового стану, обставин життя та відповідності всіх доходів.

Кравченко заявив, що поважає рішення Комісії, але вимагає надати всі пояснення – де і в чому саме його вважають недоброчесним. У залежності від того, які документи йому нададуть, він прийматиме остаточне рішення про те, чи буде звертатися до суду.

Нагадаємо, 25 лютого 2023 року, відбулося чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України.

Комісія також визначила, що критерію доброчесності для цілей конкурсу відповідають 11 кандидатів: Бєлоусов Юрій, Ворвуль Максим, Гупяк Сергій, Кривонос Семен, Наумюк Сергій, Опішняк Олег, Осипчук Роман, Павлущик Віктор, Плотнікова Вероніка, Цивінський Олександр, Церковний Володимир.