Кандидаты начали соревноваться пустыми обещаниями, – политологи
Снижение тарифов, повышение зарплат, обещания сделать каждого украинца богатым – чем ближе день голосования, тем больше обещаний политики раздают потенциальным избирателям.
Об этом сообщает 24 Канал.
При этом с каждым разом технологии выманивания голосов становятся все более изощренными и циничными, отмечают в телесюжете политтехнологи. Кандидаты соревнуются в основном не программами, а пустыми обещаниями, особенно в экономической сфере, борьбе с коррупцией и теме улучшения экологии.
"Играть в популизм во время избирательных кампаний можно по всем темам, к которым чувствительны определенные категории людей. Вот мы говорим об экологии, это угроза жизни и здоровью. Для циничных политиков – это тоже очень удачная площадка для манипуляций", – заявил политолог Михаил Бассараб.
По словам политолога Валентина Гладких, ради голосов на выборах кандидаты задействуют все ресурсы.
"Кандидаты начнут ездить по регионам, кандидаты начнут встречаться с местными общинами. В Мариуполе будут рассказывать о необходимости усиления экологических стандартов. В другом месте будут рассказывать о необходимости ограничения использования там каких-то пестицидов. Политики рассказывают то, что от них хотят услышать", – заявил политолог Валентин Гладких.
По словам политологов, выборные технологии работают. Сначала социологи исследуют, что людей в определенном регионе беспокоит, потом политики об этом говорят. Обещают исправить. Поэтому к откровенным популистским лозунгам эксперты советуют относиться крайне осторожно. Ведь, как показывает опыт, выполнять обещания такие политики не собираются.
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