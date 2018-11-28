Кандидати почали змагатися порожніми обіцянками, – політологи

Зниження тарифів, підняття зарплат, обіцянки зробити кожного українця заможним – чим ближче день голосування, тим більше обіцянок роздають політики потенційним виборцям.

Про це повідомляє 24 Канал.

При цьому, з кожним разом технології виманювання голосів стають все більш витонченими і цинічними, відзначають в телесюжеті політтехнологи. Кандидати змагаються в основному не програмами, а порожніми обіцянками, особливо в економічній сфері, боротьбі з корупцією і темі поліпшення екології.

"Грати в популізм під час виборчих кампаній можна за всіма темами, до яких чутливі певні категорії людей. Ось ми говоримо про екологію, це загроза життю і здоров'ю. Для цинічних політиків – це теж дуже вдалий майданчик для маніпуляцій", – заявив політолог Михайло Бассараб.

За словами політолога Валентина Гладких, заради голосів на виборах кандидати задіюють всі ресурси.

"Кандидати почнуть їздити по регіонах, кандидати почнуть зустрічатися з місцевими громадами. У Маріуполі будуть розповідати про необхідність посилення екологічних стандартів. В іншому місці будуть розповідати про необхідність обмеження використання там якихось пестицидів. Політики розповідають те, що від них хочуть почути", – заявив політолог Валентин Гладких.

За словами політологів, виборні технології працюють. Спочатку соціологи досліджують, що людей в певному регіоні турбує, потім політики про це говорять. Обіцяють виправити. Тому до відвертих популістських гасел експерти радять ставитися вкрай обережно. Адже, як показує досвід, виконувати обіцянки такі політики не збираються.