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      Кандидати почали змагатися порожніми обіцянками, – політологи

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      Маніпуляція
      Маніпуляція / 4brain.ru

      Зниження тарифів, підняття зарплат, обіцянки зробити кожного українця заможним – чим ближче день голосування, тим більше обіцянок роздають політики потенційним виборцям.

      Про це повідомляє 24 Канал.

      При цьому, з кожним разом технології виманювання голосів стають все більш витонченими і цинічними, відзначають в телесюжеті політтехнологи. Кандидати змагаються в основному не програмами, а порожніми обіцянками, особливо в економічній сфері, боротьбі з корупцією і темі поліпшення екології.

      "Грати в популізм під час виборчих кампаній можна за всіма темами, до яких чутливі певні категорії людей. Ось ми говоримо про екологію, це загроза життю і здоров'ю. Для цинічних політиків – це теж дуже вдалий майданчик для маніпуляцій", – заявив політолог Михайло Бассараб.

      За словами політолога Валентина Гладких, заради голосів на виборах кандидати задіюють всі ресурси.

      "Кандидати почнуть їздити по регіонах, кандидати почнуть зустрічатися з місцевими громадами. У Маріуполі будуть розповідати про необхідність посилення екологічних стандартів. В іншому місці будуть розповідати про необхідність обмеження використання там якихось пестицидів. Політики розповідають те, що від них хочуть почути", – заявив політолог Валентин Гладких.

      За словами політологів, виборні технології працюють. Спочатку соціологи досліджують, що людей в певному регіоні турбує, потім політики про це говорять. Обіцяють виправити. Тому до відвертих популістських гасел експерти радять ставитися вкрай обережно. Адже, як показує досвід, виконувати обіцянки такі політики не збираються.

      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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