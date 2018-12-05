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      Каникулы в Украине 2018 - 2019: расписание всех дат, когда отдыхать школьники

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      График школьных каникул устанавливает каждое учебное заведение самостоятельно
      График школьных каникул устанавливает каждое учебное заведение самостоятельно / Media.acc.cv.ua

      Учебный год в школах в Украине начался 3 сентября 2018 и продлится до 31 мая 2019-му. График школьных каникул устанавливает каждое учебное заведение самостоятельно, в соответствии с Законом Украины об образовании. При этом общая продолжительность канинкул течение года не должна превышать 30 дней.

      Заметим, что каждый триместр продлится около 4-6 недель, после чего будут недельные каникулы. Исключение составят лишь новогодние (2 недели) и летние (3 месяца) каникулы.

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      Каникулы в 2018/19 годах в соответствии с рекомендациями Минобразования:

      Первая четверть: старт 3 сентября 2018, поскольку первый день осени этого года пришелся на субботу. Обучение, скорее всего, продлится до 26 октября 2018;
      Осенние каникулы: с 29 октября 2018 до 4 ноября 2018 года включительно;
      Вторая четверть: с 5 ноября 2018 года 29 декабря 2018 года (этот день является рабочей субботой из-за переноса выходного на 31.12.2018 года – понедельник);
      Зимние каникулы: с 30 декабря 2018 года по 13 января 2019 года;
      Третья четверть: с 14 января 2019 года до 22 марта 2019 года;
      Весенние каникулы: с 25 марта 2019 года до 7 апреля 2019 года;
      Четвертая четверть: с 8 апреля 2019 года
      Последний звонок прозвенит 24 или 31 мая 2019

      Когда отдыхаем дополнительно?

      Дополнительные каникулы у первоклассников в этом году пройдут с 25 февраля по 3 марта. Также учащиеся учебных заведений получат еще один выходной в понедельник, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье, поэтому в целом у школьников будет еще 11 выходных дней по случаю праздников.

      Праздничные выходные дни в 2018-2019 учебном году:

      Новый год – 1 января;

      Рождество Христово – 7 января;

      Международный женский день – 8 марта;

      Пасха – 28 апреля;

      Международный день труда – 1 мая;

      День Победы во Второй мировой войне – 9 мая;

      Троица – 16 июня;

      День Конституции Украины – 28 июня;

      День Независимости Украины – 24 августа;

      День Защитника Украины – 14 октября.

      Добавим, что даты каникул только рекомендуются Министерством образования, а окончательное решение о сроках и продолжительности каникул принимают учебные заведения, а потому будут отдыхать дети разных школ и разных регионов в разное время, однако исключительно в рекомендованных рамках.

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      Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школах и других учебных заведениях возможны по следующим причинам:

      – Низкая температура воздуха – минус 25 градусов для начальной школы; минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов для учащихся 10 и 11 классов.

      – Низкая температура в учебных классах: при температуре воздуха в учебных помещениях ниже +18 градусов проводить занятия запрещается.

      – Карантин и превышение порога заболеваемости: карантин может быть объявлен в отдельной школе, отдельном районе, городе или области из-за превышения эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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