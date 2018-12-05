Навчальний рік у школах в Україні розпочався 3 вересня 2018 року та триватиме до 31 травня 2019-го. Графік шкільних канікул встановлює кожен навчальний заклад самостійно, відповідно до Закону України про освіту. При цьому загальна тривалість канінкул протягом року не повинна перевищувати 30 днів.

Зауважимо, що кожен триместр триватиме близько 4-6 тижнів, після чого будуть тижневі канікули. Виняток лише становитимуть новорічні (2 тижні) та літні (3 місяці) канікули.

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Канікули в 2018/19 роках відповідно до рекомендацій Міносвіти:

Перша чверть: старт 3 вересня 2018, оскільки перший день осені цього року припав на суботу. Навчання, швидше за все, триватиме до 26 жовтня 2018;

Осінні канікули: з 29 жовтня 2018 до 4 листопада 2018 року включно;

Друга чверть: з 5 листопада 2018 року до 29 грудня 2018 року (цей день є робочою суботою через перенесення вихідного на 31.12.2018 року – понеділок);

Зимові канікули: з 30 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року;

Третя чверть: з 14 січня 2019 року до 22 березня 2019 року;

Весняні канікули: з 25 березня 2019 року до 7 квітня 2019 року;

Четверта чверть: з 8 квітня 2019 року

Останній дзвоник продзвенить 24 або 31 травня 2019

Коли відпочиваємо додатково?

Додаткові канікули у першокласників в цьому році пройдуть з 25 лютого по 3 березня. Також учні навчальних закладів України матимуть ще один вихідний у понеділок, якщо святковий день припадає на суботу або неділю, відтак загалом у школярів буде ще 11 вихідних днів з нагоди свят.

Святкові вихідні дні у навчальному році 2018-2019:

Новий рік – 1 січня;

Різдво Христове – 7 січня;

Міжнародний жіночий день – 8 березня;

Великдень – 28 квітня;

Міжнародний день праці – 1 травня;

День Перемоги у Другій світовій війні – 9 травня;

Трійця – 16 червня;

День Конституції України – 28 червня;

День Незалежності України – 24 серпня;

День Захисника України – 14 жовтня.

Додамо, що дати канікул тільки рекомендуються Міністерством освіти, а остаточне рішення про терміни та тривалість канікул ухвалюють навчальні заклади, відтак відпочиватимуть діти різних шкіл та різних регіонів у різний час, однак у виключно рекомендованих рамках.

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Додаткові канікули або перенесення термінів канікул в школах та інших навчальних закладах можливі з таких причин:

– Низька температура повітря – мінус 25 градусів для початкової школи; мінус 28 градусів – для середньої школи; мінус 30 градусів – для учнів 10 та 11 класів.

– Низька температура в навчальних класах: за температури повітря в навчальних приміщеннях нижче +18 градусів проводити заняття забороняється.

– Карантин і перевищення порога захворюваності: карантин може бути оголошено в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності в 25% від загальної кількості учнів.