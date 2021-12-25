Состояние раненого воина – средней тяжести. В течение суток 24 декабря 5 раз нарушали режим тишины.

Обратите внимание Выполнять минские соглашения и отвести войска: Штаты обратились в Россию

В частности, дважды били из оружия, запрещенного минскими соглашениями.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести,

– говорится в сообщении.

Украинские герои открывали ответный огонь. Они вынудили врага прекратить обстрелы.

"Рождественское перемирие" под угрозой

Во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились соблюдать соглашение о режиме прекращения огня в Донбассе.

В то же время сутки 23 декабря были беспокойными. В частности, оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметров и автоматических станковых гранатометов.

Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, очевидно, "Орлан-10", который пересек линию столкновения.

Благодаря усилиям защитников ВСУ, границы украинских подразделений остались неизменными.

Может быть интересно – Россия выступила с неожиданным заявлением, – Гармаш об открытии КПВВ:



Пост ООС:

Утренн яя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07.00 25 декабря 2021 года.

Слава Украине!

Вооруженные формирования России продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы.

За прошедшие сутки, 24 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 миллиметров.

В сторону Катериновки русские наемники открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.