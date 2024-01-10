Об этом Сергей Захарин рассказал в эфире Киев24. Также отметил, что разработка уже заинтересовала Израиль и Турцию, передает 24 Канал.

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Продолжаются переговоры с испанской компанией

"Сейчас я веду переговоры с испанской компанией, которая тоже разработала похожую конструкцию на "Капсулу жизни" на 1 человека. И мы общими усилиями будем производить на рынок Европы и Украины", – отметил Захарин.

Разработчик добавил, что также уже заинтересованы Израиль и Турция.

Что известно о "Капсуле жизни"

Киевлянин отметил, что это его разработка "с нуля". По словам Захарина, "Капсула жизни" способна выдержать любые строительные обломки, летающие в результате взрыва каких-либо боеприпасов. Кроме того, мелкие осколки до 5 миллиметров.

К сожалению, прямое попадание она не выдерживает. Но еще сейчас ведется работа над противоосколочном барьером, которым будет способен выдержать калибр 7,62,

– отметил разработчик.

Добавил, что уже есть два варианта. В частности, на 3 или 6 человек.

Захарин рассказал, что по сути это металлический конструктор, который можно собрать у себя дома. Весит 750 килограммов. Бетонное перекрытие рассчитано на погрузку от 800 килограммов до 1200 на квадратный метр.

Укрытие дает нагрузку 380 килограммов, сказал киевлянин. Разработчик добавил, что "Капсулу жизни" устанавливают у опорной стены, которая забирает на себя нагрузку.

Если сложится дом и человек будет находиться в этой капсуле, у него шансов на 95%, что выживет,

– подчеркнул Захарин.

Первую "Капсулу жизни" установили еще осенью: