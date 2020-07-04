В северо-восточной Испании власти закрыли округ в пределах города Льейда. Причиной стала вспышка COVID-19.

Это произошло в субботу, 4 июля 2020, сообщило Associated Press. В Сагрии проживает более 200 тысяч человек.

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Региональная власть в Каталонии сообщила людям об изменениях. Они отметили, что с полудня по местному времени движение из и в район Сагрия в пределах Льейда будет ограничено. Как стало известно, люди смогут вернуться в район, однако время ограничено – до 16:00.

Такое ограничение Испания ввела впервые после прекращения чрезвычайного положения, которое случилось 21 июня. Причиной закрытия региона стало то, что в пятницу региональные органы здравоохранения зафиксировали скачок – 60 случаев заражения в сутки. В результате общее число инфекций в округе превысило 4 тысячи.

Такие вспышки связаны в том числе с работниками сектора сельского хозяйства в сельской местности.

Справка. В Испании официально подтверждено более 28 тысяч смертей от COVID-19. В целом больных – более 251 тысячи человек. Жесткий карантин в стране действовал с марта по июнь 2020 года.