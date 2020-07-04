У північно-східній Іспанії влада закрила округ в межах міста Льєйда. Причиною став спалах COVID-19.

Це сталось у суботу, 4 липня 2020, повідомило Associated Press. У Сагрії проживає понад 200 тисяч осіб.

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Регіональна влада в Каталонії повідомила людей про зміни. Вони зазначили, що з полудня за місцевим часом рух з та до району Сагрія в межах Льєйди буде обмежено. Як стало відомо, люди зможуть повернутись до району, однак час обмежений – до 16:00.

Таке обмеження Іспанія ввела вперше після припинення надзвичайного стану, яке трапилось 21 червня. Причиною закриття регіону стало те, що у п'ятницю регіональні органи охорони здоров'я зафіксували стрибок – 60 випадків зараження за добу. Внаслідок цього загальне число інфекцій в окрузі перевищило 4 тисячі.

Такі спалахи пов'язані зокрема з працівниками сектора сільського господарства в сільській місцевості.

Довідка. В Іспанії офіційно підтверджено понад 28 тисяч смертей від COVID-19. Загалом хворих – понад 251 тисяча осіб. Жорсткий карантин в країні діяв з березня по червень 2020 року.